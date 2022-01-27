Архангельск, , 17:00 — REGNUM Архангельский областной суд признал виновными двух сестер из поселка Тегрозеро Вельского района в убийстве человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство Цитата из к/ф «Неоновый демон». реж Николас Виндинг Рефн. 2016. Франция, Дания, США

Суд установил, что в ноябре 2020 года женщины убили сожителя одной из них и попытались скрыть следы преступления.

«Женщины затянули на его шее веревку, лишив возможности дышать, после чего другая обвиняемая нанесла множественные удары молотком и топором по голове и туловищу потерпевшего, причинив телесные повреждения несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Затем сестры спрятали труп на балконе квартиры, а через несколько дней с целью скрыть следы преступления в ночное время сбросили тело погибшего с балкона второго этажа, оттащили к расположенному неподалеку разрушенному зданию и закопали в строительном мусоре.

Судом им назначены наказания в виде 10 и 8 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставрополья убил знакомого и забетонировал его тело в подвале.