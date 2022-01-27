Москва, , 16:59 — REGNUM Военная напряженность в Европе снизится в случае отвода войск НАТО из восточноевропейских стран, заявил 27 января на брифинге, замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что к этому шагу Москва и призывает.

«Понятно, что военная напряженность снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран. К этому мы и призываем», — сказал Зайцев.

Российский дипломат напомнил, что отвод войск и инфраструктуры НАТО из стран Восточной Европы является одним из центральных предложений Москвы по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января посол США в РФ Джон Салливан передал российской стороне ответы Вашингтона на требования России по гарантиям безопасности. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелательности публикации текста этого документа.

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