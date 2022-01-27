27 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского экономиста Виктора Скаршевского о том, что прямого военного столкновения России и Украины не будет. России для принуждения украинской стороны к каким-либо действиям достаточно было бы прекратить транзит газа через территорию Украины и перестать продавать ядерное топливо для украинских электростанций, что могло бы привести к коллапсу.

Оксана Переможенко, , 18:22 — REGNUM Прямого военного столкновения России и Украины не будет, РФ нет смысла «нападать» на Украину. Для принуждения украинской стороны к каким-либо действиям России достаточно было бы прекратить транзит газа через территорию Украины и перестать продавать ядерное топливо для украинских электростанций, что привело бы к коллапсу. Об этом в эфире канала UkrLive заявил украинский экономист Виктор Скаршевский.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Прямого военного] столкновения [Украины с Россией] не будет, но если бы оно было, оно быстро бы прекратилось. Если бы Российская Федерация в самом деле хотела бы принудить Украину к каким-то действиям либо нанести очень огромный ущерб… то берется [и перекрывается], условно говоря, транзитный краник российского газа через территорию Украины и пол-Украины остается просто сразу же без газа. Либо ядерное топливо для электростанций [прекращают продавать] (еще как минимум половину мы покупаем ТВЭЛЫ в России) — сразу же в два раза падает производство электроэнергии на Украине. И сразу же начинается экономический, социальный, финансовый коллапс… Нет никакого смысла России… нападать на Украину. Всё будет решаться именно в геополитическом плане. Это переговоры — США, Россия и, естественно, Китай… А Украина, к сожалению… это просто объект или тот мяч на футбольном поле, который пинают туда-обратно…» — сказал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале NEWSONE.

«Вот и прикиньте, как лучше — дружить с Россией или воевать», — отреагировал Владимир Ю.

«Вскормили пса для собачьих боев, а теперь, осознав, что скоро отберут поводок, кричат во все горло «фас»! А песик-то понимает, что бой будет коротким и смертельным, причем для него самого и так умирать не хочется, даже ради натаскивающего хозяина», — иносказательно выразился Евгений З.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Был у вас старший брат. Вы его сменили на хозяина», — добавил «Петров и Боширов».

«Молодец, мужик! Умеет два и два складывать. Молиться на Россию должны, чтоб она все краники не перекрыла…» — пишет Анна К.

«Как раз не удивлюсь, что и Польша, и Венгрия явятся за своим кусочком профита от войны. Храни Господь от беды», — отметил Sergio M.

«Единственный вариант сохранения Украины — это крепкая дружба с Россией», — написал Vitali S.

«Россия не способна на жестокость», — пишет Людмила Б.

«Война — это продолжение экономики другими средствами. Россия может сейчас, чисто экономическими методами поставить Украину в позу пьющего оленя, без военных затрат и рисков. Поэтому вторжения не будет», — подытожил Константин К.