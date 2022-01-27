27 января 2022 | Время чтения 8 мин

Климент Александров, , 18:22 — REGNUM «Расизм и антисемитизм национал-социалистов не упали с неба. Концентрационные лагеря и лагеря уничтожения не упали с неба. «Освенцим» не свалился с неба». Это были первые слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена на открытии новой австрийской национальной выставки в бывшем концентрационном лагере Освенцим. Антисемитизм и расизм были широко распространены в австрийском обществе до марта 1938 года. «Многие граждане нашей страны, некоторые из которых занимали руководящие посты, были среди исполнителей этой программы уничтожения, — сказал он. — Почва была подготовлена; семя было посеяно, когда нацистская Германия вошла в Австрию в марте 1938 года под многотысячные аплодисменты на Хельденплац».

Узники концлагеря Освенцим у колючей проволоки

Новая экспозиция открылась в октябре 2021 года после десятилетнего процесса проектирования. В ней представлена история Австрии при национал-социализме и судьба австрийских заключенных в лагере, в то же время подчеркивается причастность австрийцев к совершенным там преступлениям. Это вторая выставка Австрии в Освенциме. Первая выставка 1978 года изображала Австрию как первую жертву нацистской Германии после аншлюса, которым было присоединение Австрии нацистской Германией в марте 1938 года. Лозунгом той, бывшей выставки были слова «Австрия, первая жертва национал-социализма».

Название новой выставки: «Далеко отсюда. Австрия и Освенцим» — относится к географическому расстоянию между Австрией и Освенцимом, составляющему около 400 километров. Это расстояние было не только частью нацистской стратегии сокрытия геноцида — выселение было синонимом уничтожения. Выставка фокусируется на этом понятии «удаленности», приближая посетителя к историческим истокам событий в Австрии и их кульминации в Освенциме. Цитаты, использованные в выставке, подчеркивают роль среднестатистических австрийцев в качестве преступников, как, например, слова выжившего в Освенциме Карла Стойки: «Помоги, Боже мой, что эти люди сделали с нами?»

Заключенные концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим II)

Экспозиция состоит из двух независимых, но в то же время связанных уровней: «Здесь» (Освенцим) и «Там» (Австрия). «Здесь» описывается судьба австрийских жертв и преступников по прибытии в Освенцим. Личные вещи, документы, артефакты или фотографии выставляются в витринах на месте злодеяний. «Там» посвящен нацизму в Австрии, его ранней истории, аншлюсу, развитию и структуре нацистского террора, ключевым фигурам, вовлеченным в него, и судьбам преследуемых. Эта часть выставки проецируется на экраны.

Выставочное пространство, расположенное в бывшем блоке 17 для заключенных, темное и узкое. Большие разноцветные стеклянные окна работы Генриха Суссмана, который пережил Освенцим вместе со своей женой, когда был убит их новорожденный ребенок, сохранились с первой выставки. Горящие мужчины и женщины, люди в газовых камерах, кричащие лица неотрывно смотрят на посетителя. Среди предметов, рассказывающих о судьбах отдельных людей, есть, например, поздравительная открытка со свадьбой в концлагере от сокамерников, в которой молодоженам желают счастливого будущего и много детей. Жених не пережил Освенцим. Или транспортная карта для четырехлетней цыганской девочки из Зальцбурга в лагерь. Вскоре после прибытия она была убита. «Семь лет работы над этой выставкой, естественно, в определенной степени закаляют вас. Но когда я представляю, скольких усилий стоило доставить одинокую четырехлетнюю девочку из Зальцбурга к воротам лагеря Биркенау, чтобы там ее убили, это заставляет меня понять, что мой панцирь недостаточно прочен», — говорит куратор выставки Ханнес Сульценбахер об этом конкретном предмете.

Слова выжившей в Освенциме Рут Клюгер в конце выставки передает актуальность воспоминаний и размышлений: «Мы говорим: «Никогда больше». Но посмотрите на все массовые убийства, которые произошли за это время. Говорить, что это никогда не должно повториться, абсурдно».

Модератором церемонии открытия выступила Генеральный секретарь Национального фонда Австрийской Республики для жертв национал-социализма Ханна Лессинг. Национальный фонд был создан в 1995 году и координировал реконструкцию выставки и реконструкцию помещения. Госпожа Лессинг обратилась к проблеме двойственности и внутреннего конфликта, присущей многим австрийским семьям, в том числе и ее собственной. «Национал-социализм и Холокост — это семейная история Австрии и Германии. Мой отец был в изгнании, моя бабушка была убита здесь, в Освенциме. Моя мать, с другой стороны, была на трудовой службе. Она была частью механизма нацистского государства». По ее словам, встреча с прошлым теперь стала меньше связана с чувством вины и больше с ответственностью.

Оскар Дойч, президент «Культусгемайнде», Израильского религиозного общества в Австрии, отметил, что атмосфера Дня памяти жертв Холокоста изменилась: теперь еврейская община отмечает его не в одиночку, а вместе с государственным руководством и молодежью со всей Австрии. Он прочитал прощальное письмо, написанное его бабушкой за день до ее депортации.

Международный день памяти жертв Холокоста. Вена. 2015 Christian Michelides

Другой видный оратор выразил озабоченность по поводу недавнего роста антисемитизма. «Когда люди сравнивают себя с жертвами Холокоста на демонстрациях против коронавируса, когда Звезды Давида порочат как еврейские звезды, когда можно услышать нацистское приветствие или когда противники вакцины против короны в социальных сетях сравнивают нервно-паралитический газ «Циклон В» с вакциной, тогда всех призывают занять активную позицию против этого», — сказала Каролин Эдтстадлер, федеральный министр по делам Европейского союза и Конституции. Австрия была взбудоражена общенациональными демонстрациями карантинных мер и недавно введенного мандата на вакцинацию. Некоторые протестующие на этих демонстрациях распространяют правые или антисемитские послания и принижают значение Холокоста.

Через несколько недель после открытия этой выставки, 10 ноября, был открыт «Мемориал еврейским детям, женщинам и мужчинам Австрии, убитым во время Холокоста». Мемориал в Девятом округе Вены рядом со Старой больницей общего профиля состоит из 160 гранитных мемориальных камней цвета песчаника, расположенных овально. Имена 65 000 австрийских евреев, убитых во время Холокоста, перечислены здесь, рядом с годами их рождения. До Второй мировой войны в Австрии проживало почти 210 000 евреев. После 1945 года их осталось всего несколько тысяч. С уходом из жизни главных свидетелей и переживших Холокост Стена служит для сохранения памяти о тех, кто был убит национал-социалистами, и для того, чтобы семьи могли оплакать своих близких.

Житель Нью-Йорка Мартин Перл, сын переживших Холокост выходцев из Австрии, присутствовал на открытии мемориала Шоа по приглашению австрийского правительства. История его матери была представлена на недавно открывшейся выставке «Киндертранспорт» в Еврейском музее в Вене. Он описывает эту поездку как горько-сладкую. «У меня есть очень хорошие друзья в Вене, но там всегда таятся темные тени. Это был первый раз, когда я был там во время годовщины Хрустальной ночи», имея в виду ноябрьские погромы 1938 года. Он сказал, что новый мемориал после стольких лет был очень значимым. «Очень важно увидеть там их имена. Посетители понимают, что за этими именами стояли люди. Было время, когда венцы не хотели иметь мемориал, что лично я находил очень оскорбительным». «Многие выступавшие на церемонии заявили, что основания для зверств были заложены в Вене. Это было очень убедительно», — говорит Перл.

Доктор Марша Л. Розенблит, профессор еврейской истории в Университете Мэриленда, поделилась своей оценкой недавних усилий австрийского правительства: «Я приветствую эти усилия австрийского правительства по примирению с прошлым и австрийской ответственностью так, как это не делалось долгое время. Многие австрийцы были нацистами, но, конечно, не все. Многие принимали участие в разных преступлениях нацистского режима. И все же после войны была официальная попытка притвориться, что Австрия стала жертвой нацистов». Она заявила, что во времена Холодной войны и в свете роли Австрии как нейтрального государства было удобно занимать такую позицию.

Солдаты Красной армии выводят освобожденных узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме

Расплата за это теперь ощутима и на улицах Вены. Участок известной улицы, огибающей Первый район Вены, был переименован из Кольца доктора Карла Люгера в Университетсринг в ответ на антисемитское и расистское отношение мэра Вены Карла Люгера с 1897 по 1910 год. Доктор Розенблит весьма довольна этими усилиями. «Я говорю о Люгере студентам. Единственное, что я обычно говорила, так это то, что его все еще любят в Вене. Что они все еще говорят о нем в восторженных выражениях. Что он был «der schöne Карл», прекрасный Карл. Он делал добрые дела для города, но, конечно, также играл с антисемитской враждебностью». Партия Люгера доминировала в Вене в конце 19-го и начале 20-го века и в Австрии в целом в 20-е и 30-е годы. «Раньше я говорил своим классам, что он был любим и что люди просто игнорировали антисемитизм. Теперь ясно, что не все в Вене любят Люгера», — рассказала доктор Розенблит.

Город Вена также ищет решение для четырехметровой бронзовой статуи Люгера, установленной в 1926 году и выставленной на видном месте между Первым и Третьим районами, недалеко от Штадтпарка. Критики неоднократно призывали к его перепроектированию или удалению. В прошлом году активисты большими красочными буквами написали на этом сооружении слово «позор». Город Вена решил, что надпись удалена не будет.