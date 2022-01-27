Калуга, 27 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Суд огласил приговор в отношении трех жителей Московской области, совершивших на территории Калужской области ряд преступлений, в том числе особо тяжкое — убийство двух лиц. Об этом 27 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

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Жители Серпухова, мужчины 52 и 70 лет, и 28-летняя женщина, зная, что в квартире у 59-летнего риэлтора хранится 20−30 млн рублей, решили его убить, завладеть ключами от квартиры и забрать деньги. Во исполнение задуманного в октябре 2020 года женщина организовала встречу с жертвой и вместе с ним приехала в гости в частный дом его знакомого, проживающего в деревне Тарусского района. Понимая, что хозяин дома станет свидетелем преступления, злоумышленники решили убить и его.

Во время совместного распития спиртных напитков женщина незаметно добавила в спиртное клофелин. Когда мужчины в результате воздействия препарата уснули, на место преступления прибыли соучастники, имея при себе пистолеты с глушителями. 70-летний мужчина произвел не менее двух выстрелов в голову спящего риэлтора, отчего тот скончался на месте. После чего он выстрелил в голову 56-летнего хозяина дома. 52-летний подельник взял у него пистолет и также выстрелил в хозяина дома. Мужчина скончался на месте преступления.

Преступники обыскали одежду погибшего риэлтора и забрали ключи от его квартиры, расположенной в Московской области, откуда они намеревались похитить сейф с деньгами. После совершения преступления подсудимые вывезли тела и спрятали их в мусорной куче. Спустя два дня подсудимые преступники открыли квартиру погибшего риэлтора, откуда похитили сейф с 1 млн 300 тыс. рублей.

К обвинению были добавлены также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

«Государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства вины подсудимых, на основании которых им назначено наказание: 52-летнему мужчине в виде 19 лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщине — в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 70-летний мужчина осужден к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — отметила Искрина Басулина.