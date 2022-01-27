Минск, , 16:55 — REGNUM Перечень экстремистских формирований Белоруссии пополнило ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Нива»). Об этом 27 января сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Манифестация. Белоруссия © ИА REGNUM

«Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Нива»), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах», — сказано в распространённом заявлении МВД Белоруссии.

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Напомним, для признания НГО «экстремистским формированием» спецслужбам Белоруссии не требуется решение суда. Обоснования включения в перечень МВД Белоруссии не публикует.

Также напомним, накануне белорусского политического кризиса 2020 года бульварное издание белорусских националистов «Наша нива» активно участвовало в проводимой госорганами политике «белорусизации», публиковало «расстрельные списки» сторонников общерусского единства и противников русофобии. Представители редакции «Нашей нивы» и других националистических изданий (часть из которых п «экстремистскими») часто бывали на мероприятиях с участием Александра Лукашенко.

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