27 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 18:22 — REGNUM Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия на восточном фланге свидетельствуют о потере у главы Североатлантического альянса связи с реальностью, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 27 января в социальной сети «ВКонтакте».

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Этот генсек НАТО ничего не терял, он никогда и не был на связи с реальностью. Он всегда был неадекватным», — считает Надежда С.

Многие пользователи пришли к выводу, что министр иностранных дел России наконец-то начал называть вещи своими именами. В результате МИД РФ увидел, что НАТО ведёт себя крайне неадекватно, подводя мир под опасность новой глобальной войны.

«Наконец-то Лавров это понял. Российский народ об этом твердит уже несколько десятков лет. Нас хотят банально уничтожить! Это признак безумства! И эту проблему надо как-то решать», — поделился своим мнением Виктор П.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что российское внешнеполитическое ведомство всё это время пыталось найти общий язык с душевнобольными «партнёрами» на Западе. Даже если бы дипломатам получилось получить на руки письменные заверения о ненападении, то им стоило бы обратиться к истории и посмотреть, как быстро такие бумажки рвутся.

«Германия в лице Риббентропа тоже подписала акт о ненападении на СССР 23 августа 1939 года. И чем всё закончилось? Великой Отечественной войной длительностью 1418 дней и ночей! И унесла более 26,6 миллиона жизней. Верить этим бумажкам теперь нельзя! Поэтому готовиться к отражению нападения нужно всё время. Неужели это не понимают наши власти? Или они уже за богатством сами реальности не видят?» — задаётся вопросом Светлана З.

Часть людей полагает, что российские власти, судя по всему, сильно в себя поверили и решили потягаться мускулами с Западом, но в результате российский народ понёс большие издержки, отголосок которых мы уже можем наблюдать на бирже.

«Просто наши властители думали, что они вот сейчас пуганут НАТО, натовцы испугаются и всё подпишут, но что-то пошло не так. Что теперь будут делать наши власти? Войска на Кубу? А на Кубе хотят такого исхода событий? Мне кажется, что мегаплан российского руководство рухнул и совсем скоро нам, простым гражданам, расскажут и объяснят, почему стали жить ещё хуже, чем раньше», — предполагает Владимир К.

Ряд пользователей призывает российское руководство не сидеть сложа руки, а как можно скорее приступить к работе по пересаживанию экономики России на рельсы самостоятельности и независимости.

«Делайте уже что-нибудь. Хватит сопли жевать. Воевать — так воевать. Малороссию давно пора очистить от укрофашизма. А там, глядишь, и в бывших странах соцлагеря оппозиция получит надежду. А если вы боитесь, так отведите войска вглубь страны и сдайтесь уже. Хватит кота тянуть известно за что. Качаете нефть и газ «партнёрам» уже 30 лет, закупаете всё подряд за рубежом, а теперь, оказывается, на нас как-то не так смотрят. Пусть ваши «партнёры» ещё накупят яхт, верфей, поместий в странах НАТО», — обращается Дмитрий Б.

Парусная яхта «А», принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко Sasha-int

Нашлись и те, кто указывает на то, что Россия всего-то и хотела, чтобы получить гарантии, что её никто не хочет уничтожить. Оказалось, что наша страна одна из немногих на этой планете, которая не желает перегрызть соседу глотку ради собственной наживы, пишут граждане.

«Просто Россия не хочет войны. Америка провоцирует Россию. Америка сама втягивает всех в новое мировое противостояние. Задумайтесь. Мы должны агрессию против России остановить, а не стать участником. Если Зеленский, как президент, прислушается к голосу разума и откажется от взаимодействий с обезумевшим руководством НАТО, то у нас у всех останется шанс обойтись без глобальной катастрофы», — предполагает Надежда З.

Напомним, 26 января глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия на восточном фланге свидетельствуют о потере у главы Североатлантического альянса связи с реальностью.