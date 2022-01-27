Москва, , 16:53 — REGNUM Экспортные пошлины на зерновые культуры принесли в бюджет России 2021 году почти 91 млрд рублей, однако до сих пор нет ясности, сколько из этих средств вернулось сельхозтоваропроизводителям, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Если посмотреть на цифры в бюджете, мы понимаем, что по результатам пошлин на 1 января 2022 года сумма, которая была собрана, — это почти 92 млрд рублей, если точно — 91 млрд 918 млн рублей», — сообщил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Однако в комитете обратили внимание на то, что неясно, сколько денег в итоге вернулось аграриям.

«У нас возникает вопрос: сколько же средств в принципе вернулось сельхозпроизводителям? По разным оценкам, это где-то около 30 млрд с большими задержками. Но до сих пор мы от министерства сельского хозяйства не получили четкое конкретное направление, куда же все-таки отправились эти средства», — заявила зампред комитета Надежда Школкина («Единая Россия»).

По ее убеждению, логичным было бы участие сельхозтоваропроизводителей в обсуждении расходования этих средств.

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