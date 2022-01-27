Москва, 27 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Экспортные пошлины на зерновые культуры принесли в бюджет России 2021 году почти 91 млрд рублей, однако до сих пор нет ясности, сколько из этих средств вернулось сельхозтоваропроизводителям, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Если посмотреть на цифры в бюджете, мы понимаем, что по результатам пошлин на 1 января 2022 года сумма, которая была собрана, — это почти 92 млрд рублей, если точно — 91 млрд 918 млн рублей», — сообщил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Однако в комитете обратили внимание на то, что неясно, сколько денег в итоге вернулось аграриям.

«У нас возникает вопрос: сколько же средств в принципе вернулось сельхозпроизводителям? По разным оценкам, это где-то около 30 млрд с большими задержками. Но до сих пор мы от министерства сельского хозяйства не получили четкое конкретное направление, куда же все-таки отправились эти средства», — заявила зампред комитета Надежда Школкина («Единая Россия»).

По ее убеждению, логичным было бы участие сельхозтоваропроизводителей в обсуждении расходования этих средств.