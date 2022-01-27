Москва, 27 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Если говорить о европейском газовом рынке, Австралия не может быть конкурентом России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал сигналы австралийского министерства природных и водных ресурсов о готовности поставлять СПГ в страны ЕС, если тем не хватит российского голубого топлива.

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«Газовый рынок до сих пор технологически сегментирован между трубопроводным транспортом и СПГ, причем отличаются и инструменты биржевой торговли, и принципы ценообразования. Так что каждая из стран является тяжеловесом на соответствующем рынке: Россия — на рынке трубопроводного газа, Австралия — на рынке СПГ. Только рынок трубопроводного газа является региональным, а рынок СПГ — глобальный. И пока наблюдается следующее соотношение: 60% экспортных поставок газа идет по трубопроводам, и 40% — СПГ. Мировой рынок СПГ в 2021 году составил 541 млрд куб. м, — сказал Понкратов. — Кроме того, надо учитывать, что доля России в мировой добыче газа — более 17%, а у Австралии — 3,7%. Обеспеченность запасами газа также несопоставима. И если вести речь о европейском газовом рынке, Австралия не может быть конкурентом России».

По его словам, с экономической точки зрения невыгодно везти газ через полмира, тем более когда рядом есть огромный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Исторические поставки австралийского газа в Европу это подтверждают — например, в 2021 году было поставлено лишь 0,04 млн куб. м в единственную европейскую страну — Испанию. Единственный вариант — перекрестные поставки СПГ рядом стран, в первую очередь США, Катаром и Австралией, — сказал Понкратов. — Если же рассматривать глобальный рынок СПГ, тут ситуация развивается иначе — Россия становится сильным игроком и будет стараться переместиться с занимаемого сейчас 4 места на лидерские позиции. Так что рынок СПГ будет становиться еще более конкурентным, и звучащие сегодня заявления Австралии — это риторика в интересах США и американского энергетического бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов обратил внимание на то, что азиатский рынок СПГ до сих пор является премиальным для его производителей.