Москва, 27 января 2022, 16:52 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 27 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Представитель ДНР поблагодарил Россию за то, что и власти страны, и простое население не забывают о нуждах жителей Донбасса, которые с 2014 года страдают от агрессии украинских боевиков и неонацистов.
«Не плохо было бы нам усилить свою обороноспособность системами ПВО, системами РЭБ и средствами наблюдения и контроля», — сказал Басурин.
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