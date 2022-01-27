Москва, 27 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 27 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Представитель ДНР поблагодарил Россию за то, что и власти страны, и простое население не забывают о нуждах жителей Донбасса, которые с 2014 года страдают от агрессии украинских боевиков и неонацистов.

«Не плохо было бы нам усилить свою обороноспособность системами ПВО, системами РЭБ и средствами наблюдения и контроля», — сказал Басурин.