Южноуральск, Челябинская область, , 16:51 — REGNUM Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с гибелью мальчика в пожаре в городе Южноуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий предстоит оценить исполнение органами системы профилактики требований законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 27 января. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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