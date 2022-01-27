Южноуральск, Челябинская область, 27 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с гибелью мальчика в пожаре в городе Южноуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шеврон «Прокуратура России»

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий предстоит оценить исполнение органами системы профилактики требований законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 27 января. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.