Москва, , 16:48 — REGNUM Вероятность того, что Австралия будет продавать странам ЕС газ по ценам 2020 года, чтобы поддержать их в борьбе с «российской энергетической диктатурой», практически нулевая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал обещания австралийский властей поставлять странам ЕС свой СПГ, если там обнаружится недостаток российского газа.

Танкер с сжиженным газом commons.wikimedia.org

«СПГ, как и любой энергоресурс, не имеет национальной окраски. На первое место выходит фактор цены. В отличие от трубы, метановоз придет туда, где в данный момент времени больше платят. Что мы и наблюдали в 2021 году, когда азиатские страны оттянули треть импорта СПГ у европейских покупателей. Нередки случаи, когда танкеры несколько раз меняют маршрут или владельцев СПГ за время нахождения в пути. А все остальное — геополитика и попытки США решать свои экономические интересы и тешить амбиции за счет множества других стран, — сказал Понкратов. — Поэтому европейскому потребителю абсолютно все равно — австралийский, американский, катарский или малазийский газ будет разгружаться на СПГ-терминалах Франции, Испании или Голландии (напомню, что Германия до сих пор не имеет своих терминалов по приему и регазификации СПГ, предпочитая трубопроводный транспорт), значение имеет лишь цена, которую он вынужден заплатить. И если бы Австралия заявила, что она не только повернет свои поставки с более прибыльного и близкого азиатского рынка в Европу, но и будет продавать европейским потребителям газ по ценам, например, 2020 года — то есть в 20 раз ниже достигнутых пиковых значений декабря 2021 года, — чтобы поддержать их в борьбе с «российской энергетической диктатурой», вот это могло бы порадовать европейцев».

Но, как уточнил эксперт, вероятность такого сценария нулевая.

«Азиатский рынок СПГ до сих пор является премиальным для производителей, реализация газа в страны Юго-Восточной Азии значительно более высокомаржинальна, — сказал Понкратов. — Хотя в последнем квартале 2021 года традиционная азиатская премия в цене практически исчезла и поставки СПГ в Европу и Азию стали равнодоходны. Однако с началом 2022 года цена на европейском спотовом рынке сократилась с достигнутого пика в декабре 2021 года в 2200 долларов за 1000 куб. м до 933 долларов за 1000 куб. м. И, видимо, до конца отопительного сезона мы будем наблюдать цену около 1000 долларов за 1000 куб. м».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что за попытками Австралии укрепиться на европейском рынке газа стоят США.

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