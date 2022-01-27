Москва, 27 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Блогер Андрей Петров пожаловался, что недоволен своей внешностью. Об этом он написал в историях личного Instagram-аккаунта 27 января.

Скриншот с YouTube Блогер Андрей Петров

По словам блогера, у него есть комплексы, которые появились ещё в подростковом возрасте. «Если речь о внешности, то ни один психолог не вытащит из вас реально ваш закостеневший комплекс… я стремлюсь к совершенству своего внешнего вида», — написал он в посте.

Петров рассказал, что планирует сделать четыре или пять пластических операций в ближайшие два года. Однако он не уточнил, каких именно.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Петров известен своими провокационными высказываниями. Помимо блогинга он занимается макияжем и позиционирует себя как визажист.