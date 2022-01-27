Ярославль, , 16:46 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков уходит в плановый отпуск. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Владимир Волков

Отпуск градоначальника начнется в следующий понедельник 31 января и продлится две недели. То есть на работу в мэрию Владимир Волков должен вернуться 14 февраля. Год назад мэр Ярославля также отдыхал в феврале. А вот в начале ноября 2021 года, как сообщало ИА REGNUM, отказался от планового отпуска, оставшись на работе из-за корректировки транспортной реформы в Ярославле.

На фоне отставки мэра Рыбинска в анонимных телеграм-каналах появились и слухи об уходе Владимира Волкова. Якобы мэр сразу после отпуска в Ярославль уже не вернется, а будет работать в подмосковных Люберцах. Однако слухи об уходе Владимира Волкова возникают с завидной регулярностью, но он продолжает руководить городом.

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