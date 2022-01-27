Москва, 27 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю снижаются на торгах 27 января после резкого роста накануне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По состоянию на 16:25 мск доллара упал на 1 рубль 73 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 77,68 рубля, евро подешевел на 2 рубля 70 копеек — до 86,70 рубля.

Напомним, на торгах 26 января курс доллара превышал 80 рублей впервые с ноября 2020 года, курс евро поднимался выше 90 рублей впервые с июля 2021 года.