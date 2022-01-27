Москва, 27 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Военно-строительная компания Минобороны России построит в столице Карелии городе Петрозаводске новый производственный комплекс Онежского судостроительного завода, сообщает 27 января пресс-служба российского военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

Отмечено, что состоялась церемония закладки памятного камня, а сдача объекта заказчику запланирована на 2024 год.

«Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России возведут новый производственный комплекс для Онежского судостроительно-судоремонтного завода в столице Республике Карелия городе Петрозаводске», — указано в сообщении.

Военные строители должны построить новые блоки цехов, центр обработки данных, очистные сооружения, компрессорную станцию и станцию технических газов.

По словам начальника управления проектов ВСК Сергея Горского, новый промышленный блок увеличит мощность завода в 10 раз.

«Предприятие сможет перейти на единую систему цифрового управления, что, безусловно, выведет судостроение в регионе на более высокий уровень», — сказал Горский.

Промышленный объект будет построен в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».