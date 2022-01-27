Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейский спас трехлетнюю девочку, которая катаясь на «ватрушке», съехала в полынью на реке Неве. Об этом 27 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полынья на реке Неве в Петербурге Пресс-служба МВД Росси.

Все произошло вечером 26 января в Невском районе Петербурга. Отец и трехлетняя дочь гуляли у берега Невы. Ребенок катался на тюбинге с горки и в какой-то момент выехал на реку, попал в полынью. Отец не смог самостоятельно вытащить ребенка из воды и обратился в полицию. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку.

«Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед, — рассказала Волк. — Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал».

Отметим, что несколькими днями ранее избежать несчастного случая на воде не удалось. Во время прогулки вдоль Невы в Ленинградской области женщина не заметила, как семилетний ребенок спрыгнул на лед и провалился в воду. Спасти мальчика не удалось.

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