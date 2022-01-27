Токио, , 16:43 — REGNUM Аниме-сериал «Атака титанов» получил статус самого востребованного шоу в мире на ежегодной премии Global TV Demand Awards. Об этом 27 января пишет портал «Канобу».

Взгляд Цитата из тизер-трейлера четвертого сезона аниме-сериала «Атака Титанов»

Представители компании Parrot Analytics считают, что победа сериала в этой категории обусловлена резким ростом спроса на аниме. Отмечается, что за прошедшие два года аудитория аниме выросла на 118%.

Напомним, что «Атака титанов» — это экранизация одноимённой манги Хадзимэ Исаямы. Она рассказывает о жителях вымышленной вселенной, которые пытаются дать отпор агрессивным гигантам-людоедам.

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