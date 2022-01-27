Россия не будет нападать на Украину – сама мысль неприемлема
Москва, 27 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Сама мысль о войне между русским и украинским народами неприемлема для Москвы, сообщил 27 января журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украина
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Комментируя информационную кампанию, развязанную Западом вокруг украинской темы, российский дипломат заявил, что Россия не намерена нападать на кого-либо, а затем добавил:
«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами».