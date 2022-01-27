Красногорск, , 16:40 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется построить 30 новых объектов системы водоснабжения. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые объекты будут строить в рамках программу «Чистая вода». Возвести их в 2022 году планируется в Солнечногорске, Пушкинском городском округе, Талдоме, Можайске, и Лотошине.

«Чистая вода» — большая программа. Каждый год я об этом говорю. Наши «зеленые» зоны — Дзержинский, Балашиха, Одинцово, Дмитров. В 2021 году получилось улучшить там качество воды», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковным врачам передадут 1 тыс. участков земли