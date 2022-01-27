Белгород, , 16:49 — REGNUM Новый посёлок Белая Вежа планируется создать в Красногвардейском районе Белгородской области. Он расположится в границах Стрелецкого сельского поселения. Это решение 27 января единогласно поддержали депутаты областной думы.

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С предложением о создании нового населённого пункта выступил научно-образовательный центр «Бирюч», который с 2004 года работает в селе Малобыково Красногвардейского района и фактически является автономным научным микрорайоном. В центре трудится более 600 человек, они обеспечены необходимой инфраструктурой. Новый посёлок и станет центром инновационной деятельности «Бирюча». Вопрос о названии «Белая Вежа» вынесут на подворовой обход жителей Стрелецкого сельского поселения, в границах которого образуют населённый пункт. Опрос запланирован на 13 марта 2022 года.

«Название Белая Вежа имеет историческое значение. В 965 году князь Святослав совершил успешный военный поход на Хазарский каганат, путь его войска лежал как раз через территорию современного населённого пункта. Завоёванную хазарскую опорную крепость Саркел в устье реки Цымля князь переименовал в Белую Вежу. Название благозвучное, лёгкое в произношении и сохраняет этнические традиции местности. Кроме того, в Белгородской области одноимённых и однокоренных наименований нет», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

После проведения необходимых процедур депутаты обратятся в правительство РФ с предложением создать новый посёлок.