Белгород, 27 января 2022, 16:49 — REGNUM Новый посёлок Белая Вежа планируется создать в Красногвардейском районе Белгородской области. Он расположится в границах Стрелецкого сельского поселения. Это решение 27 января единогласно поддержали депутаты областной думы.
С предложением о создании нового населённого пункта выступил научно-образовательный центр «Бирюч», который с 2004 года работает в селе Малобыково Красногвардейского района и фактически является автономным научным микрорайоном. В центре трудится более 600 человек, они обеспечены необходимой инфраструктурой. Новый посёлок и станет центром инновационной деятельности «Бирюча». Вопрос о названии «Белая Вежа» вынесут на подворовой обход жителей Стрелецкого сельского поселения, в границах которого образуют населённый пункт. Опрос запланирован на 13 марта 2022 года.
После проведения необходимых процедур депутаты обратятся в правительство РФ с предложением создать новый посёлок.