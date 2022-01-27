Лос-Анджелес, США, , 16:37 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст работает над показом мод совместно с брендом уличной одежды Skid Row Fashion Week. Об этом 27 января пишет TMZ, ссылаясь на основателя компании Дэвида Сабастьяна.

Канье Уэст David Shankbone

По словам Сабастьяна, его компания пожертвует часть выручки от продаж одежды с показа на помощь жителям района Скид-Роу (Лос-Анджелес, США), где проживают бедные слои населения. Бренд одежды Канье Уэста Yeezy также направит деньги на помощь бездомным, однако рэпер решил перевести все средства, которые компания получит от проекта.

Сабастьян также отмечает, что одежду для показа шьют бездомные. Он утверждает, что они с Уэстом уже начали планировать следующий показ, в котором хотели бы предоставить этим людям возможность стать дизайнерами вещей.

Ранее Канье Уэст заявил, что собирается решить проблему с бездомными в Лос-Анджелесе. Он планирует организовать на базе своих компаний места для работы и учёбы для всех нуждающихся.

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