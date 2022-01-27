Минск, , 16:35 — REGNUM Участниками состоявшейся 27 января церемонии награждения во дворце белорусского президента стали силовики, учёные и те, «кто поднял белорусский флаг и копию Знамени Победы на Эверест», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте о награждённых и запрещённых: Белоруссия: «Бессмертный полк» в вышиваночное безвременье не вписался

«Это глубоко символично: в тяжелейших условиях пронести у сердца на высочайшую вершину планеты самое дорогое и ценное», — сказал руководитель постсоветской республики.

Согласно официальному сообщению по итогам церемонии, он заявил, что «эмоции, которые белорусы испытывали, глядя на эти полотнища, в полной мере сравнимы с чувством огромной гордости за страну в момент, когда одерживают победы отечественные спортсмены».

Ранее на эту тему: Сбежавшая белорусская бегунья Тимановская продолжила выступления в Польше

«В этом зале присутствует представитель отечественной сборной на олимпиаде в Токио. Белорусский народ ждет, что и в Пекине, на зимних Олимпийских играх, которые стартуют через неделю, белорусский флаг поднимется над стадионами Поднебесной», — отметил Лукашенко, с одышкой зачитавший написанную для него речь.

Президентская пресс-служба назвала имена награждённых: «За высокие спортивные достижения, профессионализм, значительный вклад в популяризацию белорусского спорта на международной арене, поднятие Знамени Победы и Государственного флага Республики Беларусь на вершину Эвереста орденом Франциска Скорины награждены почетный консул Индонезии в Кыргызстане Эдуард Кубатов, генеральный директор ООО «Промышленная группа «Векпром», член Белорусской федерации альпинизма Вадим Фролов и директор ООО «Вертикаль» Георгий Шулепов».

Читайте о кавалерах скандального ордена: Спиваков возвращает «мракобесу и тирану» Лукашенко орден Скорины