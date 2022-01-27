Токио, 27 января, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон уверяет, что разработчики Gran Turismo 7 поделятся новой информацией об игре уже 3 февраля 2022 года. Об этом 27 января пишет портал GamingBolt.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

В этот день состоится специальное мероприятие для СМИ, на котором разработчики раскроют новые подробности проекта. Также ожидается, что дата релиза останется прежней — 4 марта 2022 года.

Добавим, что Gran Turismo 7 будет доступна на консолях PS4 и PS5. Ожидается, что на релизе в игре будут доступны около 90 гоночных трас.