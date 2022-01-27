Красногорск, 27 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В 2022 году работающим в Подмосковье врачам предоставят в безвозмездное пользование 1 тыс. земельных участков. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Частный дом

Такие меры будут предприняты в рамках программы поддержки региональных работников системы здравоохранения. Для сравнения, в 2021 году подмосковным медикам предоставили в безвозмездное пользование 315 земельных участков.

«Мы работает над тем, чтобы была дорога, забор, газ, все необходимое и возможность построить дом. Такая задача стоит, я уверен, что мы побываем на новоселье и покажем первый успешный опыт и, конечно, будем работать дальше над тем, чтобы эта тема обязательно была у нас в хорошем исполнении», — сказал Воробьев.