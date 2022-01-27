Белгород, 27 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Назначение трёх заместителей губернатора Белгородской области согласовал 27 декабря парламент региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Https://www.belduma.ru/ Депутаты Белгородской областной думы

От приставки «врио» избавились руководитель администрации главы региона Иван Будлов, министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин и заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева.

Депутаты поддержали кандидатуры единогласно.