Три заместителя губернатора Белгородской области утверждены в должности
Белгород, 27 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Назначение трёх заместителей губернатора Белгородской области согласовал 27 декабря парламент региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.
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Депутаты Белгородской областной думы
От приставки «врио» избавились руководитель администрации главы региона Иван Будлов, министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин и заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева.
Депутаты поддержали кандидатуры единогласно.