Афины , 27 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Глава основной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас 27 января внес в парламент предложение о порицании правительства.

Thomas Wolf Парламент Греции

«Хватит с нас бессердечного правительства господина [Кирьякоса] Мицотакиса. Мое убеждение и убеждение большинства граждан состоит в том, что это правительство должно уйти как можно скорее», — заявил Ципрас, выступая на пленарном заседании парламента.

По его словам, он решил подать ходатайство о порицании «худшему правительству, которое управляло этой страной в эпоху постдиктатуры».

Ранее Ципрас резко осудил реакцию правительства на снежную бурю, которая обрушилась на страну 24 января, а также на ее последствия, которые продолжают сказываться на жизни общества.