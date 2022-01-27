Вологда, 27 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников сделал прививку от COVID-19

«К сожалению, подхватил коронавирус за неделю до ревакцинации, которую я планировал пройти 3 февраля, — сообщил губернатор. — Болею легко, есть небольшая температура. Четко понимаю что если бы я не был вакцинирован, то последствия могли бы быть тяжелыми».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки скончались девять ковид-пациентов.