Москва, 27 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В настоящее время совершенно точно установлено, что германский фашизм планировал уничтожить практически весь советский народ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП). Так он прокомментировал инициативу о признании геноцида советского народа и установлении Дня геноцида советского народа.

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«Я думаю, что это правильно, — сказал Вассерман. — Сразу после войны был известен в отрывках «Общий план «Восток» (план «Ост»). Несколько лет назад удалось в каком-то из немецких архивов отыскать полный текст этого плана. И поэтому сейчас совершенно точно известно, что немцы рассматривали практически весь советский народ, практически все его многочисленные этносы как нечто низшее и подлежащее истреблению. Соответственно, геноциду подлежал весь советский народ. И немцы честно старались, и этот план не удался не потому, что они не хотели, а потому, что не смогли. Мы очень серьезно этому воспротивились. И это, несомненно, надлежит помнить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил о том, что инициатива по учреждению Дня геноцида советского народа крайне своевременна и актуальна.