Вашингтон, 27 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Компания Valve обновила пользовательский интерфейс игры Half-Life 2 для консоли Steam Deck. Об этом 27 января пишет издание Eurogamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Новый интерфейс сделан более удобным для игры с джойстиков, а также на устройствах с небольшим экраном. Опробовать нововведения можно в Steam, запустив Half-Life 2 в бета-режиме.

Как ранее стало известно, Valve запустит Steam Deck в продажу уже 25 февраля 2022 года.