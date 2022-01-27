Ташкент, , 16:22 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 26 января состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы и её реализации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

На совещании, в частности, были обозначены основные задачи в социальной сфере.

Так, в ближайшие пять лет в школах будет создано дополнительно 1,2 миллиона ученических мест, обновлены учебники.

«За счет увеличения количества государственных и частных детских садов охват дошкольным образованием достигнет 80%», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что были затронуты также вопросы включения узбекских высших учебных заведений в престижные международные рейтинги и строительство студенческих общежитий на 100 тысяч мест на основе частного партнерства.