Москва, , 16:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай с официальным визитом в середине первой недели февраля, сообщил 27 января на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

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По его словам, главной темой визита будет подготовка встречи лидеров России и Китая во время Олимпийских игр.

«3 февраля состоится визит министра в Китайскую народную республику. В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, основные региональные и глобальные проблемы», — рассказал Зайцев.

Напомним, ранее МИД РФ сообщал, что президент России Владимир Путин намерен 4 февраля посетить Китай, принять участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр и провести полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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