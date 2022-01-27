Ярославль, , 16:21 — REGNUM Проект капитального ремонта здания театра юного зрителя в Ярославле прошел государственную экспертизу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГИС «Единый государственный реестр заключений».

Театр юного зрителя в Ярославле Yarregion.ru

ТЮЗ работает с 1983 года, и с тех пор театр ни разу не ремонтировался. Капитальный ремонт предполагает как приведение в порядок наружных стен здания, так и модернизацию механики сцены и постановочного освещения. Как сообщили в правительстве Ярославской области, ремонтные работы в ТЮЗе начнутся в июне 2022 года и продляться до 2024 года.

Общий объем финансирования проекта составляет 792 миллиона рублей, в том числе на этот год выделено 266 миллионов. Капитальный ремонт ТЮЗа осуществляется в рамках национального проекта «Культура». На время ремонта театр юного зрителя переедет в другое здание.

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