Москва, 27 января 2022, 16:20 — REGNUM В 2021 году ФосАгро нарастила выпуск продукции до 10,5 млн тонн (рост к 2020 году — 3%). Такие данные приводятся в пресс-релизе компании.
Объем производства апатитового и нефелинового концентратов составил 11,8 млн тонн. (+0,8%).
Продажи удобрений ФосАгро составили около 10,3 млн тонн. Рост к уровню прошлого года на 3% в компании связывают с высоким спросом на основных рынках сбыта на фоне высоких цен на сельскохозяйственные культуры. А также с ограничением производства азотных удобрений из-за высоких цен на природный газ в Европе и с эффектом от снижения экспорта удобрений из Китая.
В компании отмечают, что в начале 2022 года сохраняется высокий уровень спроса и цен на фосфорные удобрения в Индии, в то время как на рынках азотных удобрений происходит ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта.
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