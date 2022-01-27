Москва, , 16:20 — REGNUM В 2021 году ФосАгро нарастила выпуск продукции до 10,5 млн тонн (рост к 2020 году — 3%). Такие данные приводятся в пресс-релизе компании.

Объем производства апатитового и нефелинового концентратов составил 11,8 млн тонн. (+0,8%).

«Компании удалось нарастить производство фосфорных удобрений на 4,2% к уровню прошлого года, причем выпуск основных марок удобрений DAP/MAP и NPK увеличился на 14,1% и 9,5% соответственно, — комментирует генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Данный рост был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также восстановлением объемов производства аммиака, после завершения плановых ремонтов в конце третьего квартала».

Продажи удобрений ФосАгро составили около 10,3 млн тонн. Рост к уровню прошлого года на 3% в компании связывают с высоким спросом на основных рынках сбыта на фоне высоких цен на сельскохозяйственные культуры. А также с ограничением производства азотных удобрений из-за высоких цен на природный газ в Европе и с эффектом от снижения экспорта удобрений из Китая.

«Прошедший год лишний раз подтвердил правильность выбранного нами пути развития через органический рост, — говорит Андрей Гурьев. — Последовательная модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, повышение уровня интеграции в ключевые сырьевые ресурсы и ориентация на устойчивое развитие позволили нам не только укрепить позиции в качестве крупнейшего и надежного поставщика удобрений на приоритетном российском рынке, но и усилить конкурентные преимущества на глобальном рынке минеральных удобрений».

В компании отмечают, что в начале 2022 года сохраняется высокий уровень спроса и цен на фосфорные удобрения в Индии, в то время как на рынках азотных удобрений происходит ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта.

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