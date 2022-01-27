Холм, Новгородская область, 27 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Новгородской области возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после безвестного исчезновения двухлетнего ребенка в городе Холм. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе СК России.

Пресс-служба СУ СК по Новгородской области Поиски пропавшего ребенка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 января стало известно о бесследном исчезновении девочки 2020 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, задержаны мать и ее сожитель. В печи частного жилого дома следователи нашли продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена необходимая экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела следователи также установили, что семья ребёнка состояла на учете в органах системы профилактики. В декабре 2021 года семь старших детей женщины были помещены в социальное учреждение в связи с ненадлежащими условиями их проживания. При этом девочка 2020 года рождения была оставлена в семье, вопрос о помещении её в специализированное учреждение рассмотрен не был.

«Следственными органами СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района», — пояснили в СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На месте продолжают работать криминалисты центрального аппарата СК России.

«Предварительно установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими. Поиски малолетней продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.