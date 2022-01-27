Ташкент, , 16:19 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 26 января состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы и ее реализации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании, в частности отмечено, что правительством определена цель увеличения валового внутреннего продукта до 100 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

«Планируется увеличить промышленное производство в 1,4 раза и сократить бедность не менее чем в два раза», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что планируется также привлечение в экономику 120 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение следующих пяти лет, увеличение годового экспорта до 30 миллиардов долларов.

«Самое сложное — выполнять эти масштабные задачи в условиях продолжающейся пандемии и мирового кризиса. Это требует от нас больших сил и ресурсов, твердой воли и строгой дисциплины, полной мобилизации всех возможностей», — подчеркнул Мирзиёев.