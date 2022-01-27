Красногорск, 27 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется построить 20 новых школ и 23 детских сада. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В 2022 году мы откроем 20 новых школ и 23 детских сада», — заявил глава региона.

По его словам, ежегодно на территории Подмосковья строят порядка 30 школ. Такой темп планируется соблюдать и в будущем.