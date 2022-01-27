Париж, 27 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Париже (Франция) состоялся модный показ бренда Chanel в рамках Недели моды. Пользователи Сети раскритиковали компанию из-за «гламуризации» насилия.

Pixabay.com Насилие

Пользователи считают неприемлемым появление моделей, у которых вместо макияжа нарисованы синяки под глазами.

https://twitter.com/anna_fearon/status/1486286670186127360

«Серьёзно, о чем думает Chanel? Чёрные глаза — это не модный аксессуар. Меня не волнует, что этот макияж «в тренде», потому что это делает нормальным и приукрашивает мужское насилие над женщинами», — считает Anna Fearon Flexed biceps

«Проклятый Chanel настолько грубый, ленивый и скучный, что ему пришлось вырезать глаза своим моделям, как будто они стали жертвами насилия», — пишет Anna Mimms MBE.

«Вдобавок среднему качеству Chanel даёт мне ещё больше причин терять интерес к их вещам. Жестокое обращение с животными. Домашнее насилие. Какого чёрта? Это не творчество!» — негодует Not Kaina but Kaina.

Ранее в оправдании насилия пользователи Сети обвинили певицу Мадонну. Артистка опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок с фотографом Стивеном Кляйном — тот в шутку поднёс нож к шее исполнительницы. Кадр посчитали «безответственным».