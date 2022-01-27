Афины , 27 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Правительство Греции неадекватно отреагировало на снежную бурю, которая обрушилась на страну 24 января, а также на ее последствия, которые продолжают сказываться на жизни общества. Об этом говорится в телевизионном заявлении лидера главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексиса Ципраса от 26 января.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Ципрас сказал, что «после беспрецедентного трехдневного паралича государственного механизма» премьер-министр Кирьякос Мицотакис вышел на публику, «чтобы еще раз отказаться от своих политических обязанностей». Ципрас полагает, что исполнительная власть и министры, у которых не было плана по преодолению этого кризиса, переложили вину с себя на частных лиц, метеорологическое управление и местные органы власти. Правительство Мицотакиса «дорого обошлось грекам и продолжает сеять страх и неуверенность из-за парализованного состояния, в которое оно не верит, преступного обращения с пандемией коронавируса, повышения цен и масштабной коррупции», — сказал Ципрас.

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Он призвал премьер-министра «как можно скорее прибегнуть к народному вердикту, прежде чем он принесет стране еще большие бедствия».

24 января снежная буря парализовала жизнь ряда регионов Греции. Шесть районов особо сильно пострадали от снегопада, в двух — Аттике и на Кипре — с последствиями предстоит разбираться еще несколько дней, учебные заведения закрыты, работа переведена по возможности в дистанционный формат.

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