Москва, 27 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 21 января составил $639,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 14 января международные резервы страны составляли $638,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,4 млрд, или на 0,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой».

Напомним, согласно данным ЦБ, на 1 января 2022 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,08 млрд, специальные права заимствования — $24,22 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,26 млрд, монетарное золото — $133,07 млрд.