Душанбе, 27 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Азиатский банк развития предоставит Таджикистану безвозмездную помощь в размере 30 миллионов долларов для модернизации Яванской ирригационной и дренажной системы в нижнем бассейне реки Вахш. Об этом сообщает «Азия Плюс».

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«Соответствующее соглашение подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и постоянный представитель АБР в Таджикистане Шенни Кэмпбелл», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства призваны повысить продуктивность сельского хозяйства и водопользования в указанном районе, сделав их более устойчивыми к климату и стихийным бедствиям.

«Ожидается, что в рамках проекта будут модернизированы ирригационные каналы и связанные с ними сооружения. Также планируется установить энергоэффективные водяные насосы и модернизированы дренажные сооружения», — отмечено в публикации.