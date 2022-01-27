Сухум, , 16:15 — REGNUM Все школьные учителя в Абхазии, если они хотят работать, должны привиться от COVID-19 в течение двух недель. Об этом сообщил министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа агентству «Апсныпресс».

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"Мы консультировались с врачами, опасения вызывает новый штамм «Омикрон», который очень быстро распространяется», — сказал Габлиа.

Он добавил, что в Абхазии 83 учителя и 150 детей заразились коронавирусом, школы закрывают на карантин. Министр напомнил, что ранее главный санитарный врач республики Людмила Скорик выступала за то, чтобы непривитые учителя не выходили работать.

«Мы дадим две недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет, нужно вакцинироваться», — заявил глава ведомства.

Стоит отметить, в Абхазии в последние дни резко выросло количество выявляемых в сутки носителей коронавируса. Если на прошлой неделе этот показатель не превышал 200, то на этой неделе колеблется около отметки 500 и выше. Количество пациентов ковид-госпиталей при этом в последние дни постепенно идёт на спад.

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