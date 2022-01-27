Сан-Диего, США, , 16:12 — REGNUM Первое глобальное обновление для игры Planetside 2 за восемь лет добавит в проект много нового контента. Об этом 27 января пишет «Игромания».

Геймер

В игру добавят новую миссию под названием «Экспедиция: Ошур», события которой будут разворачиваться на тропических островах. Помимо этого, в Planetside появятся несколько механик взаимодействия с водой: от перемещения по воде на транспорте до стрельбы под водой.

Напомним, что релиз Planetside 2 состоялся ещё в 2012 году. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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