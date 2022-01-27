Джакарта, , 16:09 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о трех случаях смерти из-за штамма «Омикрон», сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По его словам, один из трех умерший пациентов не получал вакцину от коронавируса. Троим погибшим было больше 60 лет. У всех погибших также были сопутствующие заболевания.

«30% умерших от коронавируса людей не были вакцинированы», — заявил министр здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8077 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 8077 носителей коронавируса