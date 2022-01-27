Джакарта, 27 января 2022, 16:09 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о трех случаях смерти из-за штамма «Омикрон», сообщает Kompas.
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По его словам, один из трех умерший пациентов не получал вакцину от коронавируса. Троим погибшим было больше 60 лет. У всех погибших также были сопутствующие заболевания.
«30% умерших от коронавируса людей не были вакцинированы», — заявил министр здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8077 носителей коронавируса.
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