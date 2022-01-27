Талукан, Афганистан, 27 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Ряд жителей уезда Дашти Кала в афганской провинции Тахар говорят, что распределение помощи в этом районе проводится несправедливо и по этническим предпочтениям.

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Ахмад Башир Ширшах, житель уезда Дашти Кала, сообщил 27 января газете «8 Собх», что местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе раздавали гуманитарную помощь своим родственникам.

По словам Ширшаха, ряд агентств по оказанию помощи уже некоторое время раздают продовольственную помощь нуждающимся, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в списках заменяют семьи бедняков своими людьми.

Он говорит, что эта проблема неоднократно обсуждалась с губернатором уезда, но до сих пор никаких действий не предпринято.

Другой житель района, Мурадбек, рассказал, что список нуждающихся семей был составлен их доверенными лицами и передан начальнику департамента по делам беженцев, но по прошествии нескольких месяцев помощи так никто и не получил.

По словам Мурадбека, запросы тех, кто связан с распределительным персоналом или близок к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обрабатываются быстро.

Несмотря на неоднократные звонки, получить комментарий губернатора уезда Дашти Кала не удалось.

Ранее жители провинции Тахар жаловались на раздачу Всемирной продовольственной программой недоброкачественных продуктов питания.