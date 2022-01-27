Цхинвал, 27 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Южной Осетии назначило официальных представителей ведомства в Турции и Южной Корее. Об этом 27 января сообщает пресс-служба югоосетинского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

«Приказом по Министерству иностранных дел от 1 января 2022 года официальным представителем министерства иностранных дел Республики Южная Осетия в Республике Корея назначен Плиев Батрадз», — говорится в заявлении.

В Анкаре официальным представителем югоосетинского МИД назначен Хоситы Бурхан. Он является гражданином и Южной Осетии, и Турции. Бурхан ранее также был представителем общества осетин в Турции «Алан».