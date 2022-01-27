Берлин, , 16:09 — REGNUM «Северный поток — 2» может подпасть под германские санкции, если Россия совершит «вторжение» на Украину, заявила 27 января в своей речи в бундестаге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок

Бербок «Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жёсткость».

Глава германской дипломатии добавила, что наблюдает стягивание Россией свыше сотни тысяч военных к украинской границе. Также Россия «по необъяснимым причинам» разместила свои силы в Белоруссии.

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